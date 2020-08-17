Hasarlı binanın yıkımı sırasında evleri hasar gören vatandaşlar destek bekliyor
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Hasarlı binanın yıkımı sırasında evleri hasar gören vatandaşlar destek bekliyor

Malatya'da yıkım esnasında çöken binanın yan tarafındaki apartman sakinleri, mağdur olduklarını ifade ederek destek istedi.

Hasarlı binanın yıkımı sırasında evleri hasar gören vatandaşlar destek bekliyor
17.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:39

Malatya'da yıkım esnasında çöken binanın yan tarafındaki apartman sakinleri, mağdur olduklarını ifade ederek destek istedi.

24 Ocak günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımları sürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz Cumartesi günü Battalgazi ilçesi Mehmet Buyruk Caddesi'nde bulunan 6 katlı Erdem Apartmanı'nın da yıkımı gerçekleştirildi. Ancak yıkım başlar başlamaz binanın aniden çökmesi ile yan bina büyük ölçüde hasar gördü.

Yıkım öncesinde boşaltılan binada kalan vatandaşlar mağdur olduklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi. 5 katlı apartmanda oturan bina sakinleri, hasar alan eve girmeye korktuklarını söyledi.

Bina yöneticisi Mehmet Ateş, yıkım nedeniyle mağdur olduklarını ifade ederek, "Bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini ve AFAD kapsamına alınmasını istiyoruz. Eşyalarımız içeride 3 gündür elektrikler kesik dışarıdayız. Bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz" dedi.

Binada oturan diğer apartman sakinleri de Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğünün ve yıkım yapan firmanın kendilerine yıkım öncesi uyarıda bulunduklarını ve evlere girmemeleri yönünde bildirim yaptıklarını ancak yıkım ile birlikte evlerinin ağır hasar gördüğünü ifade ettiler.

Tahliye edilen ağır hasarlı evin yıkımı esnasında kendi apartmanlarının da hasar alabileceğini yetkililere önceden söylediklerini ifade eden apartman sakinleri, binanın özensiz bir şekilde yıkıldığını iddia etti.

Kendilerinin de AFAD kapsamına alınmasını isteyen apartman sakinleri, korona virüs ile mücadele edilen bugünlerde evsiz kalmanın mağduriyetini yaşadıklarını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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