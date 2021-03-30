İZMİR Hasarlı binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanlar; Yanlış yıkım, bizi mağdur etti
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İZMİR Hasarlı binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanlar; Yanlış yıkım, bizi mağdur etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İZMİR Hasarlı binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanlar; Yanlış yıkım, bizi mağdur etti

Hasarlı binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanlar; "Yanlış yıkım, bizi mağdur etti"İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, depremde hasar görmesi üzerine kontrollü olarak yıkılmak istenilen 8 katlı binanın üzerine devrildiği Nafi Cemal Apartmanı'nda yaşayanlar, "Bizi yanlış yıkım mağdur etti.

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Hasarlı binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanlar; "Yanlış yıkım, bizi mağdur etti"

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, depremde hasar görmesi üzerine kontrollü olarak yıkılmak istenilen 8 katlı binanın üzerine devrildiği Nafi Cemal Apartmanı'nda yaşayanlar, "Bizi yanlış yıkım mağdur etti. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar alan binaların yıkımı başladı. Bu kapsamda, dün saat 17.30 sıralarında, Karşıyaka ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi'nde hasarlı olduğu tespit edilen 8 katlı bina kontrollü yıkılmak istendi. Ancak bina, hasarsız olan yandaki 5 katlı Nafi Cemal Apartmanı'nın üzerine devrildi. Bir iş makinesinin üzerine de molozlar düştü.Büyük çapta hasar meydana gelen Nafi Cemal Apartmanı, tahliye edildi.

Binada yaşayanlar, mağdur olduklarını söyledi. Bina sakinlerinden Ömür Ege, "Yıkım olurken evin içerisindeydik. Komşumuzun oğlu tek tek apartmanları gezerek, evi boşaltmamızı söyledi. Misafirlerimiz vardı. Ben de misafirlerimle birlikte çıktım. Misafirlerim gidince de yıkımın karşısındaki parka oturdum. Kepçenin evime değdiğini gördüğüm an çok bağırdım, hala boğazım ağrıyor. Konuşmakta zorlanıyorum. Gece felç geçireceğim diye çok korktum. Kendi kendime teselli ettim. Çok üzüldüm" dedi. Evini yeni kiraladığını ve eşyalarının yeni olduğunu anlatan Ege, "Seyrek'te evim vardı. O evimi sattım. Tüm eski eşyalarımı attım. Yeniden eşya aldım. Yatağım, koltuğum, havlularıma kadar her şey yeniydi. Ne yapacağımı bilmiyorum. 'Burada durma' diyorlar. Ben nerede duracağım? Yakınlarda bir pastane vardı, oraya gittim. Orada sürekli nasıl oturacağım? İki oğlumla birlikte oturuyoruz. Nereye sığınabilirim" diye konuştu.

Komşusunun oğlu sayesinde evden çıktıklarını dile getiren Emrah Karan ise, "Bize tahliye söylenmedi. Beşinci kattaki komşumuzun 21 yaşındaki oğlu 'ben bu yıkımı beğenmiyorum' diyerek tek tek katları gezdi ve bizim apartmanı boşaltmamızı sağladı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Diğer katlarda oturanlarla, ev sahipleriyle de görüşeceğiz. Yetkililer buraya gelsin, bize bir şey söylesinler. Ne yapılacaksa bize bilgi versinler. Bu deprem değil, bir kaza. Ama biz eski hayatımızı istiyoruz. Şu an mağdur durumdayız. Bizim evimiz üç yıllık bir ev, hiçbir problem olmadı, depremde bile sıkıntı yaşamadık. Çok yanlış yıkım yaptılar. Bu şekilde yıkım olmamalıydı. Yakın zamanda, apartmanımızın yanında bir ev daha yıkıldı, tek bir moloz sokağa taşmadı. Resmen yanlış yıkım bizi mağdur etti" ifadelerini kullandı.

İZMİR Hasarlı binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanlar; Yanlış yıkım, bizi mağdur etti
İZMİR Hasarlı binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanlar; Yanlış yıkım, bizi mağdur etti
İZMİR Hasarlı binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanlar; Yanlış yıkım, bizi mağdur etti
İZMİR Hasarlı binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanlar; Yanlış yıkım, bizi mağdur etti
İZMİR Hasarlı binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanlar; Yanlış yıkım, bizi mağdur etti
İZMİR Hasarlı binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanlar; Yanlış yıkım, bizi mağdur etti
İZMİR Hasarlı binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanlar; Yanlış yıkım, bizi mağdur etti
İZMİR Hasarlı binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanlar; Yanlış yıkım, bizi mağdur etti
İZMİR Hasarlı binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanlar; Yanlış yıkım, bizi mağdur etti
İZMİR Hasarlı binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanlar; Yanlış yıkım, bizi mağdur etti
İZMİR Hasarlı binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanlar; Yanlış yıkım, bizi mağdur etti
İZMİR Hasarlı binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanlar; Yanlış yıkım, bizi mağdur etti
İZMİR Hasarlı binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanlar; Yanlış yıkım, bizi mağdur etti
İZMİR Hasarlı binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanlar; Yanlış yıkım, bizi mağdur etti
İZMİR Hasarlı binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanlar; Yanlış yıkım, bizi mağdur etti
İZMİR Hasarlı binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanlar; Yanlış yıkım, bizi mağdur etti
İZMİR Hasarlı binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanlar; Yanlış yıkım, bizi mağdur etti
İZMİR Hasarlı binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanlar; Yanlış yıkım, bizi mağdur etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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