Hasarlı binaların yıkımı ilginç görüntüler oluşturdu
Elazığ'daki deprem Hasar gören binaların yıkımı İş makinalarının yıkımı gerçekleştirmesi ELAZIĞ - Elazığ'da depremde hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ederken ilginç görüntüler oluştu.
01.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:47
Elazığ'daki deprem
Hasar gören binaların yıkımı
İş makinalarının yıkımı gerçekleştirmesi ELAZIĞ - Elazığ'da depremde hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ederken ilginç görüntüler oluştu.
Kaynak: AA