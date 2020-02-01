Hasarlı binaların yıkımı ilginç görüntüler oluşturdu
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Hasarlı binaların yıkımı ilginç görüntüler oluşturdu

Elazığ'daki deprem Hasar gören binaların yıkımı İş makinalarının yıkımı gerçekleştirmesi ELAZIĞ - Elazığ'da depremde hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ederken ilginç görüntüler oluştu.

01.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:47
Hasarlı binaların yıkımı ilginç görüntüler oluşturdu

'daki deprem

Hasar gören binaların yıkımı

İş makinalarının yıkımı gerçekleştirmesi ELAZIĞ - Elazığ'da depremde hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ederken ilginç görüntüler oluştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hasarlı binaların yıkımı ilginç görüntüler oluşturdu
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