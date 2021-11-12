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Hasarlı balkon can güvenliğini tehlikeye atıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hasarlı balkon can güvenliğini tehlikeye atıyor

Eskişehir Deliklitaş mahallesinde bulunan bir binanın hasarlı balkonu, yoldan geçen insanlar için tehlike oluşturuyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Deliklitaş mahallesinde bulunan bir binanın hasarlı balkonu, yoldan geçen insanlar için tehlike oluşturuyor.

Eskişehir'in en kabalalık yaya yollarından biri olan Hamamyolu caddesinde, bir binanın balkonunun aldığı hasardan dolayı yıkılacak gibi durması görenleri korkutuyor. Zemin kısmı aşağıya doğru sarkan balkon, altından geçen vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atıyor. İddialara göre bir market kamyonunun çarpması sonucu duvarında önemli hasar oluşan ve çökme riski bulunan balkonun aylardır tadilatının yapılması bekleniyor. Altından geçen insanlar için büyük risk oluşturan balkon çevredeki vatandaşlar tarafından tepki çekiyor. Mahalle halkı ve söz konusu yolu kullanan vatandaşlar, yetkililerden balkonun bir an önce yapılması konusunda yardım bekliyor. - ESKİŞEHİR

Hasarlı balkon can güvenliğini tehlikeye atıyor

Hasarlı balkon can güvenliğini tehlikeye atıyor

Hasarlı balkon can güvenliğini tehlikeye atıyor

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