Hasar Gören Tarihi Caminin Minaresinin Yapımına Başlandı

Beyoğlu'nda tarihi Sefer Kethüda Camisi'nin minaresinin yapımına başlandı.

Tomtom Mahallesi'nde bulunan caminin hasar oluşan minaresi, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan proje kapsamında onarılacak.

Yüklenici firma tarafından iskelenin kurulduğu camide ilk etapta minare onarımdan geçirilecek.

Caminin emekli imam hatibi Ali Rıza Avcı, minarede son dönemde oluşan hasarla ilgili mahalle halkıyla ilgili kurum ve kuruluşlara dilekçe verdiklerini belirterek, "Şimdi ilgili kuruluşlar 2 gündür iskele kurarak onarıma başladı. Umarım bu son tamirat olur ve camimiz yıllarca ayakta kalır." dedi.