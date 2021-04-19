Son dakika haberi: Deprem enkazından çıkan keresteler üretime kazandırıldı
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Son dakika haberi: Deprem enkazından çıkan keresteler üretime kazandırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Adıyaman'ın Samsat Belediyesi, deprem enkazlarından çıkardığı kerestelerle üretim yapmaya başladı.

Adıyaman'ın Samsat Belediyesi, deprem enkazlarından çıkardığı kerestelerle üretim yapmaya başladı.

Samsat ilçesinde 2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem ve 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasarlı olan binalardan çıkarılan kerestelerin yeniden kullanımı için kolları sıvayan Samsat Belediyesi, bank, masa ve kamelya yapımı için atölye kurdu. Şimdilik kendi ihtiyaçlarında kullanılan imalatların önümüzdeki zamanlarda satışının yapılabileceğini belirten Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, çöpe gidecek malzemeleri üretime kazandırdıklarını söyledi. Başkan Fırat, "Son iki yıldır depremler ile anılan Samsat ilçemiz konutların yapılması, yolların yapılması, çarşıların yapılması ve istihdama yönelik çalışmaların sonunda kamu binalarının enkazında kalan çöpe gidecek çatıları üretime kattık. Samsat Belediyesi olarak üretiyoruz ve yakında satışına da başlayacağız" dedi.

Marangoz ustası Gazi Fırat ise, "20 yıldır ustayım. Daha önce dışarıda çalışıyordum. Şu an Samsat'ta, kendi memleketimde, kendi belediyeme hizmet verdiğim için gurur duyuyorum" diye konuştu.

Samsat ilçesinde üretilen oturak ve masaların mesire alanları, park ve bahçelerde kullanıldığı, talep edilen yerlere ise satışının da yapılabileceği belirtildi. - ADIYAMAN

Son dakika haberi: Deprem enkazından çıkan keresteler üretime kazandırıldı
Son dakika haberi: Deprem enkazından çıkan keresteler üretime kazandırıldı
Son dakika haberi: Deprem enkazından çıkan keresteler üretime kazandırıldı
Son dakika haberi: Deprem enkazından çıkan keresteler üretime kazandırıldı
Son dakika haberi: Deprem enkazından çıkan keresteler üretime kazandırıldı
Son dakika haberi: Deprem enkazından çıkan keresteler üretime kazandırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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