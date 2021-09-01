Hasanpaşa Mahalle Konağı yenileniyor

İnegöl Belediyesi, Hasanpaşa kırsal mahallesinde bulunan ve kullanım ömrünü doldurmuş olan mahalle konağını yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Hem merkezde hem de kırsalda çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde kullanım ömrünü doldurmuş mahalle konaklarını yeniden hayata kazandırıyor. Geleceğin İnegöl'ünü inşa etmek, yarınlara modern bir kent bırakmak adına gece gündüz demeden hizmet üreten İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerdeki konakların da daha sağlıklı şekilde hizmet vermesi ve gelecek nesillere birer miras olarak kalması adına yenileme çalışması yapıyor.

Bu kapsamda Hasanpaşa Mahalle Konağında tadilat çalışmaları başladı. Son aşamaya gelen tadilat çalışmalarını, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. İnceleme sonrası bir açıklama da yapan Başkan Taban, "Hasanpaşa bizim eski yerleşim köylerimizden biri. Burada çok değerli mahalle sakinlerimize ihtiyaçlarını giderme noktasında neler yapabilirizi incelediğimizde, mahalle konaklarının yenilenmesiyle ilgili süreci arkadaşlarımız tespit edip çalıştılar. Bugün de tadilat sürecinde sona yaklaşıldı. İnşallah kısa bir zaman içerisinde lavabolarından lokaline, oturma alanlarına kadar tüm alanlar penceresinden tavanına kadar yenilenerek tertemiz kullanılacak bir noktaya getirilmiş olacak. Ben çalışmanın Hasanpaşa Mahallemizin sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere yakışan, temiz, pak güzel yapılar oluşturmamız gerekiyor. Tabi bir taraftan eskiyecek, bir taraftan yenilenecek. Biz köylerimizde bu tür yapıları ayağa kaldırılabilecek olanları yenilemeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler