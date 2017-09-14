Hasankeyfliler Yeni Yerleşim Alanındaki Evlerin Durumundan Şikayetçi

Ilısu Baraj Gölü altında Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşkesinde TOKİ tarafından 710 konutun yapımı devam ediyor.

Baraj suyunun tutulmasından sonra Hasankeyf halkının yaşayacağı evleri gezen vatandaşlar, inşaat halindeki evlerin kötü durumda olması sebebiyle endişeli durumda olduklarını belirttiler. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla, yeni yerleşim alanındaki evlerdeki kötü duruma dikkat çekmek isteyen Hasankeyfli vatandaşlar, yetkililerden bu konuda yardım istediler. Evlerin daha sağlam ve çağ stadartlarına uygun inşa edilmesini talep eden vatandaşlar, en kısa zamanda bu problemlerinin çözüme kavuşturulmasını bekliyorlar.











