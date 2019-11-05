Hasankeyfliler yeni yerleşim alanına taşınıyor

05.11.2019 11:36

Batman'da inşası tamamlanan Ilısu Baraj Gölü faaliyete geçtiğinde su altında kalacak Hasankeyf ilçesinde, vatandaşların, 3 kilometre uzaklıkta oluşturulan yeni yerleşim alanına taşınma çalışmaları sürüyor.

Su altında kalacak 3 bin 500 nüfuslu Hasankeyf, tarihi ve kültürel varlıklarıyla 3 kilometre uzaklıktaki yeni yerleşim alanına taşınıyor. Yaklaşık 6 milyar lira kaynakla 3 bin dekar alanda kurulan yeni yerleşim yerinde, kamu binaları ve birçok sosyal tesisin yanı sıra bölge mimarisine uygun modern iş yeri ve konutlar inşa edildi.

TOKİ tarafından, yeni Hasankeyf'teki ticaret merkezinde inşa edilen 700 konut ve 169 iş yerinin hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından aileler ve esnaf, DSİ'nin sağladığı kamyonlarla eşyalarını naklediyor.

700 konut ve 169 iş yeri teslim edildi

Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, llısu Barajı ve HES Projesi'nin tamamlandığını belirterek, su tutulmasına başlandığını söyledi.

Hasankeyflilerin yeni yerleşim yerine taşınmaya başladığını kaydeden Kusen, "Hak sahiplerine verilen 700'e yakın konut ve 169 iş yerinin taşınma süreci devam ediyor. Evlerin yüzde 80'i taşındı, esnaf da iki gün içinde eşyalarını nakledecek." dedi.

Yeni yerleşim yerindeki ticaret merkezine taşınan kafeterya işletmecisi Remzi Kurşun, "Hasankeyf yeni yüzüyle daha çok turist çekecek. Hasankeyf'ten ayrılmaktan dolayı hüzünlüyüz ama yeni bir sayfa açılıyor, yeni bir hayata adım atıyoruz." diye konuştu.

Kurşun, Hasankeyf'e turistlerin ilgisinin yoğun olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hasankeyf yeni yüzüyle daha çok turist çekecek. Belki kısa vadede olmayabilir ama orta ve uzun vadede buraya daha çok turist geleceğine inanıyorum. Yeni ilçemiz, eskisine göre daha düzenli bir yer olacak. Burada oteller yapılıyor. Artık turistler yatılı kalacağı için daha çok umutluyuz."

Kaynak: AA