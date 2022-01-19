Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi - Haberler
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Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi
AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Batman'ın Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

HASANKEYF, BATMAN (AA) - Batman'ın Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Hasankeyf Kaymakamı ve Gercüş Kaymakam Vekili Şenol Öztürk, yaptığı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü Hasankeyf ve Gercüş ilçeleri genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılacağını kaydetti.

AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri

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