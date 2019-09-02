Hasankeyf Tüneli'nde ışık göründü

02.09.2019 21:35

Hasankeyf ile Gerçüş arasındaki bağlantıyı sağlamak üzere yapımı devam eden çift yönlü toplam bin 230 metre uzunluğundaki tünelde ışık göründü.

Ilısu Barajı ve HES Projesi'nden etkilenen Hasankeyf'te, Üçyol köyü mevkisinde 30 milyon lira bütçeyle yapımı süren çift yönlü, toplam bin 230 metre uzunluğundaki "Hasankeyf Tüneli"nde sona yaklaşıldı.

Batman Valisi Hulusi Şahin, beraberinde AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç ve Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen ile "ışık göründü" törenine katıldı.

Tünelde incelemede bulunan ve çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Şahin, operatör desteğiyle iş makinesi kullanarak tüneldeki duvarda delme işlemini gerçekleştirdi.

Burada açıklamada bulunan Vali Şahin, Ilısu projesinin çok önemli ayaklarından birinin daha tamamlamak üzere olduğunu söyledi.

Yapımı devam eden tünelde çok kısa bir sürede ışığın göründüğünü belirten Vali Şahin, şöyle konuştu:

"6 ay gibi çok kısa bir süre içerisinde bu kadar büyük bir projeyi bu seviyeye getiren Karayollarımızın çok kıymetli Genel Müdürlüğüne ve Bölge Müdürlüğümüze, yüklenici firmaya ve işçilerimize teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi bu tünel 12 metre yüksekliğinde, 9 metre eninde ve 2 x 2 şeklinde olacak. Bu tünel Gerçüş ve Midyat yolunun bir parçası olacak. Tahmin ediyorum sanat yapıları ve diğer çalışmalarla beraber birkaç ay içerisinde bu tünelimiz de tamamen hizmete alınacaktır. Bunun yanında ekim ayının ilk haftasında da viyadüğümüz bir kanadından trafiğe açılacaktır. Bu da artık Hasankleyf'te yeni hayat için her şeyin hazır olduğu anlamına geliyor."

Vali Şahin ve beraberindekiler, daha sonra Hasankeyf ilçesinde yapımı devam eden Türkiye'nin 4'üncü büyük köprüsünde incelemede bulundu.

Kaynak: AA