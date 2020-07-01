Hasankeyf'te su sporları festivali düzenlenecek Hasankeyf'te su sporları festivali yapılacak.

Hasankeyf'te su sporları festivali yapılacak.

Batman Valisi Hulusi Şahin başkanlığında düzenlenen toplantıya Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak da telekonferans yöntemi ile katıldığı toplantıda eylül ayında düzenlenecek festivaldeki etkinler ele alındı.

Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, Müze Müdürü Şehmus Genç ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü temsilcisi de katıldı.

Kaynak: AA