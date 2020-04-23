Hasankeyf'te konvoylu 23 Nisan kutlaması
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoyla kutlandı.
23.04.2020 18:47 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:47
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoyla kutlandı.
Hasankeyf İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoy ile kutlandı. Hasankeyf İlçe Emniyet Amiri Mehmet Sırlı'nın talimatı üzerine emniyet araçları Türk bayraklarıyla donatılarak cadde ve sokaklarda siren ve korna çalınarak tur attı. - BATMAN
Kaynak: İHA