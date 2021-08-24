Hasankeyf'te Aşı Olan Gençler İçin Kura Çekildi, Tabletlerin Sahibi Belli Oldu.
Kaymakam Öztürk başkanlığında, Koranavirüs salgınının etkisini azaltmak için, toplumsal bağışıklığın sağlanması ve salgın riskinin en aza indirilmesi amacıyla düzenlenen tablet kampanyasının kura çekilişi yapıldı.
Kaymakam Öztürk başkanlığında, Koranavirüs salgınının etkisini azaltmak için, toplumsal bağışıklığın sağlanması ve salgın riskinin en aza indirilmesi amacıyla düzenlenen tablet kampanyasının kura çekilişi yapıldı.
Salgınla mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Öztürk, Hastalığa karşı tek silahımızın aşı olduğunu ve aşıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla büyük bir çaba sarf edildiğini, düzenlenen kampanya ile gençler arasında aşı olma anlamında olumlu sonuçlar alındığını ifade ederek, verdiği desteklerden dolayı Hasankeyf Belediyesine teşekkür edip, çekilişte hediye kazanan gençleri tebrik etti.
Kaymakamımız Sayın Şenol Öztürk'ün duyurusunu yaptığı kampanya kapsamında, 18-30 yaş aralı 775 kişi arasındaki talihlileri belirlemek amacıyla yapılan çekilişte kazanan 20 isim belli oldu.
Abdullah Erdoğan
Gülbahar Ay
Samire Yıldırım
Furkan Bulat
Ferit Toy
Mehmet Emre
M. Bahadır Çoruk
Edanur Öner
Kasım Kanat
Esra Ağalday
Yusuf Şahin
Serhat Yıldırım
Büşra Ekmen
Fırat Cihan
Muhammet Biçer
Büşra Kandemir
Bilal Güzel
Selman Turan
Ömer Bıçakçı
Aysun Yıldırım
YEDEKLER
Fahriye Memiş
Eyyüp Bayırcı
Evin Ay
İsmail Şeker
F. Haydar Altun
Şevket Mete
Burhan Demirkan
Bayram Sonğur
Kaynak: Habermetre