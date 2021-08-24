Hasankeyf'te Aşı Olan Gençler İçin Kura Çekildi, Tabletlerin Sahibi Belli Oldu.
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Hasankeyf'te Aşı Olan Gençler İçin Kura Çekildi, Tabletlerin Sahibi Belli Oldu.

Hasankeyf'te Aşı Olan Gençler İçin Kura Çekildi, Tabletlerin Sahibi Belli Oldu.
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakam Öztürk başkanlığında, Koranavirüs salgınının etkisini azaltmak için, toplumsal bağışıklığın sağlanması ve salgın riskinin en aza indirilmesi amacıyla düzenlenen tablet kampanyasının kura çekilişi yapıldı.

Kaymakam Öztürk başkanlığında, Koranavirüs salgınının etkisini azaltmak için, toplumsal bağışıklığın sağlanması ve salgın riskinin en aza indirilmesi amacıyla düzenlenen tablet kampanyasının kura çekilişi yapıldı.

Salgınla mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Öztürk, Hastalığa karşı tek silahımızın aşı olduğunu ve aşıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla büyük bir çaba sarf edildiğini, düzenlenen kampanya ile gençler arasında aşı olma anlamında olumlu sonuçlar alındığını ifade ederek, verdiği desteklerden dolayı Hasankeyf Belediyesine teşekkür edip, çekilişte hediye kazanan gençleri tebrik etti.

Kaymakamımız Sayın Şenol Öztürk'ün duyurusunu yaptığı kampanya kapsamında, 18-30 yaş aralı 775 kişi arasındaki talihlileri belirlemek amacıyla yapılan çekilişte kazanan 20 isim belli oldu.

Abdullah Erdoğan

Gülbahar Ay

Samire Yıldırım

Furkan Bulat

Ferit Toy

Mehmet Emre

M. Bahadır Çoruk

Edanur Öner

Kasım Kanat

Esra Ağalday

Yusuf Şahin

Serhat Yıldırım

Büşra Ekmen

Fırat Cihan

Muhammet Biçer

Büşra Kandemir

Bilal Güzel

Selman Turan

Ömer Bıçakçı

Aysun Yıldırım

YEDEKLER

Fahriye Memiş

Eyyüp Bayırcı

Evin Ay

İsmail Şeker

F. Haydar Altun

Şevket Mete

Burhan Demirkan

Bayram Sonğur

Kaynak: Habermetre

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Hasankeyf'te Aşı Olan Gençler İçin Kura Çekildi, Tabletlerin Sahibi Belli Oldu. - Haberler
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