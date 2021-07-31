Hasankeyf'te AK Parti İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı
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Hasankeyf'te AK Parti İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

Hasankeyf'te AK Parti İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, herkese aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak, bir an önce salgından kurtulmayı temenni etti.

Her vatandaşın hem kendisini hem toplumu bu hastalıktan koruması için mutlaka aşı olması gerektiğini anlatan Özdemir, toplumun tamamını etkileyen salgın dolayısıyla birçok kişinin akrabasını, yakınlarını, dostunu kaybettiğini belirtti.

Özdemir, önlem alma konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Batman genelinde maske takanların oranı düşük. Kahvehaneler dolu. Düğünlerde insanların çoğu maskesiz ve kol kola halay çekiliyor. Sanki pandemi yokmuş gibi davranılıyor. Tüm Batmanlılara çağrıda bulunuyoruz. Lütfen aşınızı olun. Aşı olmak topluma karşı bir görev. Asla ihmal etmemek lazım. Herkes aşısını olsun."

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür de vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulunan Özdemir ve Gür, köy muhtarları ile de bir araya gelerek, sorun, görüş ve önerileri dinledi.

Hasankeyf'te AK Parti İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı
Hasankeyf'te AK Parti İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı
Hasankeyf'te AK Parti İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı
Hasankeyf'te AK Parti İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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Hasankeyf'te AK Parti İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı - Haberler
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