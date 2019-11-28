Hasankeyf'te AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı

28.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:40

Hasankeyf ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.



Parti binasında yapılan toplantıya, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve partililer katıldı.



Gür, toplantıda yaptığı konuşmada, Hasankeyf'in Türkiye'nin yeni gözde ilçelerinden olmasını hedeflediklerini söyledi.



Yeşil alan miktarının arttığı yeni yerleşim yerinde Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu ve Hasankeyf Devlet Hastanesi gibi çok sayıda kurumun da hizmet vermeye başladığını kaydeden Gür, yeni yerleşim yerinin bölge mimarisine uygun inşa edildiğini belirtti.

Gür, şöyle konuştu:

"Yeni yerleşimde kötü görüntüye sebep olacak, şehir kültürüne engel olacak hiç bir şey yok. Neden Hasankeyf ileri de Bodrum veya Marmaris gibi turizm cenneti olmasın. Hasankeyf bunu hak ediyor. Binlerce yıldır elimize geçmeyen bir fırsatı hayata geçirebiliriz. Tarihi dokunun taşınmasıyla birlikte tarihi ve turistik bir merkez haline gelecek Hasankeyf'i geleceğe hazırlamak hepimizin asli görevidir. Vatandaşlarımızın bu bilinçle hareket ederek yeni Hasankeyf'in dokusunu bozmayacak ve dokusuna artı değer katacak girişim ve yapılaşmaya yoğunlaşmasını ve yeni şehirlerine sahip çıkmalarını istiyoruz."

Gür ve beraberindekiler daha sonra Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen'i makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA