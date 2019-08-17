Hasankeyf'te, AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı

17.08.2019 13:43

Hasankeyf ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Hasankeyf İlçe Danışma Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarıyla Türkiye'de çok güzel hikayelerin yazıldığını ve yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin stratejik pozisyonuna ve Türkiye üzerinde hesabı olanlara rağmen bu güzel hizmetlerin gerçekleştirildiğini belirten Özdemir, AK Parti'nin ayrım yapmadan her yere hizmet götürdüğünü belirtti.

Hizmetlerin eşit dağıtıldığını ifade eden Özdemir, "Cumhurbaşkanımız, 'Biz bölgecilik yapmayacağız. Bölgeler arası dengesizliği ortadan kaldıracağız.' dedi. Türkiye'nin hangi bölgesine giderseniz gidin eşit şekilde hizmet olduğunu görürsünüz." diye konuştu.

Hasankeyf'in tarihi geçmişi itibariyle AK Parti nezdinde ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"Birileri Hasankeyf üzerinden siyaset inşa etmeye çalıştı. AK Parti Cumhuriyet tarihinin hatta Osmanlı'nın bir çok hayalini gerçekleştiren bir iktidar oldu. Hasankeyf ve Ilısu da o projelerden biriydi. Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı var. Bu enerji neticede bu milletin hizmetinde kullanılan bir hizmettir. Geçmişte değişik bir proje yöntemi ile yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Şu anda iş işten geçmiş, neticeye varılmış. Su tutulmuş, baraj bitmiş, kamulaştırmalar yapılmış ve sular altında kalacak tarihi eserler taşınmış. Birileri geliyor Hasankeyf'i kullanarak şov yapıyor. Hasankeyfli vatandaşlarımız ne istediyse AK Parti bunu yapma çabası içerisine girdi."

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür ise, mevcut Hasankeyf ilçesinin üç katı büyüklüğünde yeni bir yerleşim alanı oluşturulduğunu aktararak, "Bu az bir şey değil. Bu ancak ak kadrolarla yapılabilecek bir şeydir." dedi.

Toplantıdan sonra AK Parti heyeti yeni evlerine taşınan vatandaşları ziyaret etti.

İlçe sakinleri yeni ve konforlu evlerde yaşamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA