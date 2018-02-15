Hasankeyf'te 900 Yıllık Küçük Saray Böyle Örtülendi

BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde, yapımı süren Ilısu Baraj göletinin altında kalacak olan tarihi eserlerin kurtarılması ve korunması için yapılan çalışmalar kapsamında Eyyubiler dönemine ait yaklaşık 900 yıllık Küçük Saray'ın yüzeyi, dev vinç ve dağcıların 10 günlük çalışmasıyla bin 180 metrekare ağ ile örtüldü.

Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Ilısu köyünde ana gövdesi bulunan Ilısu Barajı'nın yapımı devam ediyor. Baraj nedeniyle büyük bir bölümü sular altında kalacak olan Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde ise, 'Anıt Eserlerin Taşıma ve Koruma Projesi' kapsamında çalışmalar sürüyor. DSİ 16'ıncı Bölge Müdürlüğü'nün koordine ettiği çalışmalar kapsamında, Hasankeyf Kalesi'nin tepesinde bulunan Küçük Saray'ın örtülenmesi işlemi yapıldı. 10 gün süren, 114 metre uzunluğunda vinç ile özel dağcıların görev aldığı çalışmayla Eyubiler dönemine ait 900 yıllık Küçük Saray'ın üzerine bin 180 metrekarelik ağ örtüldü.

Geçen yıllarda ölümcül kazalara neden olan, tehlike arz eden 83 kayanın da düşürüldüğünü söyleyen yetkililer, barajın su tutulmaya başlamasıyla birlikte, su kodunun Küçük Saray'ın alt kısmına kadar ulaşacağı, bu nedenle çalışma yapıldığını belirtti.

ALT KISIMLARI DOLGU YAPILACAK

Yıkılmaması için alt kısımları da dolgu yapılacak olan Küçük Saray, kalenin kuzeydoğu ucunda aşağıdan yontularak kaya kütlesi üzerinde inşa edilmiş. Eyyubilerin Hasankeyf'teki ilk eserlerinden birisi olan sarayın kuzeye bakan cephedeki penceresinin üstünde iki aslan kabartması, bu kabartmaların ortasında kufi levhalar yer alıyor. Sarayın kuzey ve batı cephelerinde alçı süslemelerin izlerine rastlamaktadır.

- Batman