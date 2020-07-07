Hasankeyf sular altında: Peki yerel halk şimdi ne yapacak? 70 yaşındaki Sofu İbrahim Hasankeyf'in bir köşesinde sular altında kalan evini izlerken şöyle diyor: "Biz burada büyüdük, babalarımız burada büyüdü, dedelerimiz de burada büyüdü.

70 yaşındaki Sofu İbrahim Hasankeyf'in bir köşesinde sular altında kalan evini izlerken şöyle diyor: "Biz burada büyüdük, babalarımız burada büyüdü, dedelerimiz de burada büyüdü. Bu gördüğünüz evlerimiz sular altında kaldı. Bugün ise evsizim, çocuklarımın bir yeri dahi yok" View on euronews Kaynak: Euronews.com