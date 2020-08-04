Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk göreve başladı Batman'ın Hasankeyf Kaymakamlığına atanan Şenol Öztürk, görevine başladı.

Batman'ın Hasankeyf Kaymakamlığına atanan Şenol Öztürk, görevine başladı.

İlçede kurum ziyaretlerinde bulunan Kaymakam Öztürk, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İlçeyi Güneydoğu'nun incisi ve cazibe merkezi yapmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade eden Öztürk, "Görev sürem boyunca inşallah sıkılmadık el, dokunulmadık gönül bırakmayacağız." dedi.

Kaynak: AA