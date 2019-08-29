Hasankeyf için 14 Eylül'de küresel eylem çağrısı: "Hasankeyf için bir şey yapma vakti"

29.08.2019 18:32

Hasankeyf Koordinasyonu Temmuz ayı itibariyle su tutmaya başlayan Ilısu Barajı ve HES projesi nedeniyle 8 Ekim'de güvenlik çemberine alınarak giriş çıkışlara kapatılacağı ilan edilen antik kent Hasankeyf'i kurtarmak için sanatçılardan ve tüm kesimlerden destek istedi.



Koordinasyon, 'Hasankeyf İçin Bir Şey -Yap/Çiz/Söyle Eylem Günü' için "14 Eylül'de dünyanın neresinde olursanız olun, enstrümanlarınızı alıp dışarıda veya evinizde çalın, şarkı ile türkülerinizi tehdit altındaki Dicle Vadisi'nin kültürel ve doğal mirası için söyleyin. Fırça, kalem veya ellerinizi kullanarak tuvale, kağıda, duvara veya yere Hasankeyf'i, Dicle'yi ve tehdit altındaki diğer doğa ve yaşam alanlarını çizin." çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle