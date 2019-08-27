Hasankeyf'i kurtarmak mümkün mü?

27.08.2019 19:01

Dicle Nehri üzerinde Avrupa'nın en büyük barajı inşa ediliyor: Ilısu Barajı. Baraj su tutmaya başladığında Hasankeyf sakinleri yeni yerleşim yerine taşınmak zorunda kalacak. ve kıtanın en eski yerleşim yerlerinden biri de sular altında kalacak. Bölge sakinleri 'Hasankeyf kurtarılsın' diye bugüne kadar çok mücadele etti ancak umutlarını artık kaybetmeye başladılar.