"Hasankeyf'i Kadınların Başarı Hikayeleri ile Adından Söz Ettiren Bir Şehir Haline Getireceğiz. "
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"Hasankeyf'i Kadınların Başarı Hikayeleri ile Adından Söz Ettiren Bir Şehir Haline Getireceğiz. "

'Hasankeyf'i Kadınların Başarı Hikayeleri ile Adından Söz Ettiren Bir Şehir Haline Getireceğiz. '
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakam Şenol Öztürk'ün girişimleriyle ilçemizde yeni kurulan "Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" üyeleri Kaymakamımıza teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Şenol Öztürk'ün girişimleriyle ilçemizde yeni kurulan "Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" üyeleri Kaymakamımıza teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Kaymakam Öztürk; "Kadın eli değen her şeyin ve her yerin güzelleşeceğine inancımız tam. Bu inançla bu kooperatifi kurduk. Sizlerin de birliktelik ruhuyla bu kooperatifi çok daha iyi noktalara taşıyacağınıza inanıyorum. Hep birlikte Hasankeyf'i kadınların başarı hikayeleri ile adından söz ettiren bir şehir haline getireceğiz " dedi.

Kooperatif üyeleri verdikleri destekten ötürü Kaymakam Öztürk'e teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre

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