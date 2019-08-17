17.08.2019 15:10

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren ve Türkiye'nin en uzun köprülerinden biri olacak Hasankeyf-2 Köprüsü'nün iki yakası birleşti.

Hasankeyf ilçesinde yapımı devam eden ve bölünmüş yoldan oluşan köprü üzerinde yaya geçişi de yer alacak.

Ayakları 42 metre derinliğe kazılan fore kazıklar üzerine inşa edilen ve 6 yıldır aralıksız süren çalışmaların ardından 14 ayağı tamamlanan köprünün inşasında sona gelindi.

850 milyon liralık bütçeyle yapılan bin 80 metre uzunluğunda, 26 metre genişliğinde ve 105 metre yüksekliğindeki köprünün her bir kolonu, bin 800 ton demir ve 10 bin metreküp beton kullanılarak inşa edildi.

Tek şeridi birleşen Hasankeyf-2 Köprüsü, tek yönlü olarak eylül ayının sonunda hizmete açılacak. Köprünün diğer yönü ise kalan 20 metrelik bölümünün ve diğer çalışmaların tamamlanmasıyla yıl sonunda hizmete girecek.

Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köprü ve tünelin hem Batman'ın hem de Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı olacağını söyledi.

"Tarihi Hasankeyf ilçesinin Orta Doğu'ya ve Mezopotamya'ya açılan köprüde son aşamadayız. Şu an itibarıyla köprüde son 20 metreye ulaştık. En son bağlantılar yapıldıktan sonra, dengeli konsolların birleştirilmesi, halatların çekilmesiyle birlikte eylül ayı sonunda ulaşıma açacağız." diyen Koç, köprünün ilçe turizmi açısından da önemli olduğunu belirtti.

Koç, turistleri köprü üzerinden konforlu bir şekilde şehre ulaştıracaklarını vurgulayarak şu bilgileri aktardı:

"Bu köprü sadece iki yakayı bir araya getiren değil özellikle Türkiye'nin İran ve Irak ile olan ticari ilişkilerinde taşımacılıkta da önemli bir yere sahip olacak. Gercüş istikametine gittiğimizde hızla devam eden iki adet tüp tünelimiz var. Bu tüp tünellerin de yıl sonuna doğru bitmesini bekliyoruz. Böylece burada güvenli, bölünmüş bir yoldan ulaşımı hızla sağlamayı hedefliyoruz. Suyun dolmasıyla birlikte burada bir göl olacak. Köprümüz göl manzarasına akabinde de tarihi eserlerimizin de görülebildiği bir manzaraya sahip olacak. Sabırsızlıkla o günleri bekliyoruz."

Kaynak: AA