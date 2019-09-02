Hasanefendi'de hummalı çalışma

02.09.2019 16:10

Efeler Belediyesi, Hasanefendi Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.



Efeler ilçesinin merkezinde yer alan Hasanefendi Mahallesi'nde sokaklardaki bozuk parke taşlarından dolayı yıllardır rahatsızlık duyan mahalle sakinleri, yeni sokaklarına kavuşuyor.



Efeler genelinde yoğun bir çalışma sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hasanefendi Mahallesi 1910, 1912, 1914 ve 1919 sokaklarında çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Daha önce de Temmuz ayında mahalledeki birçok sokağın kaldırım ve yol çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, kısa sürede çalışmaların tamamlanacağını ifade ettiler.



Gerçekleştirilen çalışmaların Efeler'e nefes aldırdığını ifade eden mahalle sakinleri, "Bu düzenlemelere sadece mahallelinin değil tüm Efeler'in ihtiyacı vardı. Çünkü Hasanefendi, Efeler'in merkezinde yer alıyor. Burada oturanlar değil çarşıya gelenlerde sokakları kullanıyor. Konum itibari ile yoğun olan Hasanefendi'de gerçekleştirilen çalışmalar herkesi memnun ediyor" dediler. - AYDIN

Kaynak: İHA