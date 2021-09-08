Hasandağı'ndan havalanan yamaç paraşütçüsü, patates tarlasına düştü

NİĞDE ile Aksaray arasındaki Hasandağı'ndan havalanan kadın yamaç paraşütçü Macaristan uyruklu Adel M. (38), patates tarlasına düşerek yaralandı.

NİĞDE ile Aksaray arasındaki Hasandağı'ndan havalanan kadın yamaç paraşütçü Macaristan uyruklu Adel M. (38), patates tarlasına düşerek yaralandı.

Aksaray'da düzenlenen Paragliding World Cup Aksaray 2021 yarışması kapsamında Macaristan uyruklu yamaç paraşütçü Adel M., Hasandağı'ndan havalandı. Bir süre havada süzülen Adel M., Niğde'nin Çiftlik ilçesi Ovalıbağ bölgesine geldiği sırada rüzgarın etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybetti. Adel M., patates tarlasına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan sporcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı