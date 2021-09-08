Hasandağı'ndan havalanan paraşütçü Niğde'de patates tarlasına düştü
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Hasandağı'ndan havalanan paraşütçü Niğde'de patates tarlasına düştü

Hasandağı'ndan havalanan paraşütçü Niğde'de patates tarlasına düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de Hasandağı'ndan havalanan Macaristanlı kadın yamaç paraşütçü, patates tarlasına düşerek yaralandı.

Niğde'de Hasandağı'ndan havalanan Macaristanlı kadın yamaç paraşütçü, patates tarlasına düşerek yaralandı.

Aksaray'da düzenlenen Paragliding World Cup Aksaray 2021 Yarışması kapsamında Macaristan uyruklu yamaç paraşütçüsü Adel M. (38) Hasandağı'ndan havalandı. Bir süre havada süzülen Adel M., Çiftlik ilçesi Ovalıbağ bölgesine geldiği sırada rüzgarın etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybederek patates tarlasına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan sporcu ambulansla Aksaray'da özel bir hastaneye sevk edildi. - NİĞDE

Hasandağı'ndan havalanan paraşütçü Niğde'de patates tarlasına düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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