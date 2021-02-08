Son dakika haber | Hasandağı'na 'Yunus Emre Zirve Tırmanışı'

Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılının 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak genelge yayınlamasının ardından Hasandağı'na 'Yunus Emre Zirve Tırmanışı' gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılının 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak genelge yayınlamasının ardından Hasandağı'na 'Yunus Emre Zirve Tırmanışı' gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin ölümünün 700'üncü yıl dönümü nedeniyle, anma törenlerini 2021 yılının anma ve kutlama programları arasına aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Yunus Emre'yi anma törenleriyle ilgili genelge yayınladı. Bunun üzerine İstanbul ve Ankara'da oturan bir grup radyo programcısı ve sosyal medya fenomeni Aksaray'da 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasandağı'na 'Yunus Emre Zirve Tırmanışı' gerçekleştirdi.

Tırmanışa katılan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Yunus Emre'nin sınırları aşan, kalıplara sığmayan bir ünü vardır. Ancak, burası onun, dergahına düzgün odunlar taşıyıp Tabduk Emre'den ilim, alıç götürüp Hacı Bektaş'tan hikmet öğrendiği memleketidir. Onu en güzel şekilde yad etmeye ve etkinlikler yapmaya talip ve hazırız. Türkçemizi ve Bizim Yunus'u layığı ile temsil edeceğiz. Bu anlamda, ulusal ve uluslararası etkinlikler yapacağız. Farkındalık oluşturmak adına Hasandağı'na zirve tırmanışıyla start verdik. Sosyal, kültürel, edebi, sportif ve sanatsal etkinliklerimiz olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı