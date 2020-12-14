Hasancıklar Camii köylüler tarafından imece usulü yenilendi
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Hasancıklar Camii köylüler tarafından imece usulü yenilendi

14.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:15
Hasancıklar Camii köylüler tarafından imece usulü yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından malzeme desteği verilen İzmit Hasancıklar Camii, bölge halkı tarafından imece usulü yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından malzeme desteği verilen İzmit Hasancıklar Camii, bölge halkı tarafından imece usulü yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köylüden gelen talep doğrultusunda İzmit Hasancıklar Camii'ne malzeme desteği vererek caminin yenilenmesini sağladı. Malzeme desteği Büyükşehir tarafından verilen cami, köylüler tarafından imece usulü yenilendi. Caminin çevre duvarı yıkılırken desenli duvar ile tamamen yenilendi. Dış cephesi boyanan caminin ana gövdesi gofrajlı alüminyumla yenilendi.

Şadırvan kubbesi mebran ve çatı malzemesi yenilenen camideki işler imece usulü mahalle halkı tarafından yapıldı. Bütün malzemeler Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından karşılandı. - KOCAELİ

Hasancıklar Camii köylüler tarafından imece usulü yenilendi
Hasancıklar Camii köylüler tarafından imece usulü yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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