Hasan Yılmaz'dan corona şarkısı

Hasan Yılmaz'dan corona şarkısı Şarkıcı Hasan Yılmaz: "Evde hayat var" Şarkıcı Hasan Yılmaz, arkadaşı Ankaralı Coşkun ile birlikte korona virüs şarkısı yaptı.

Hasan Yılmaz'dan corona şarkısı

Şarkıcı Hasan Yılmaz: "Evde hayat var"

KAYSERİ - Şarkıcı Hasan Yılmaz, arkadaşı Ankaralı Coşkun ile birlikte korona virüs şarkısı yaptı.

Söylediği hareketli şarkılar ile müzikseverlerin gönlünde taht kuran Hasan Yılmaz, tüm dünyayı etkisi altına alan ve günde binlerce insanın yaşamını yitirdiği Covid-19 salgınına karşı uyarılarda bulundu. Hasan Yılmaz, "Evlerinizde sıkıldınız ama çok yakında herkes mutlu bir şekilde yine sokağa da çıkacak, parka da gidecek, denizi de gidecek, tatilini de yapacak. Ama şu kritik günlerde rica ediyorum, lütfen evden çıkmayın. Evde hayat var. Benim gibi siz de kendinizi evinizde izole edin. Sizleri çok seviyorum. Sağlık her şeyden önemli. Evde kal Türkiyem, evde hayat var" dedi.

Korona virüs illetinin hayatımızı olumsuz bir şekilde etkisi altına aldığı şu zamanlarda korona şarkısı yaptıklarını da söyleyen Hasan Yılmaz, "Ankara'nın Bağları şarkısının nakarat sözlerini yazan arkadaşım Ankaralı Coşkun ile çok güzel bir şarkı sözü bulduk. Öyle güzel bir şarkı sözü oldu ki" açıklaması yaptı.

Şarkının sözleri de

"Korona da yavrum korona

Hepimizi koydun bunalıma

Allah razı olsun deriz,

Dermanımı bulana"

Kaynak: İHA