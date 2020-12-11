Hasan Yıldırım: "Yaptırımlar bizi yolumuzdan çeviremez"
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Hasan Yıldırım: "Yaptırımlar bizi yolumuzdan çeviremez"

11.12.2020 11:48 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:51
Hasan Yıldırım:

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, son günlerde ekonomik piyasalarda sık sık dile getirilen yaptırım kararları ile ilgili olarak, "Yaptırım olsa da olmasa da biz sanayiciler yolumuzdan vazgeçmeyiz.

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, son günlerde ekonomik piyasalarda sık sık dile getirilen yaptırım kararları ile ilgili olarak, "Yaptırım olsa da olmasa da biz sanayiciler yolumuzdan vazgeçmeyiz. Ülkemize güveniyoruz" dedi.

AB Liderler Zirvesi'nin Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerden dolayı Mart 2021'e kadar ilişkilerin durumu ve diğer seçeneklerle ilgili rapor hazırlanması istemesinin ardından, ABD'nin S-400 yaptırımlarını imzaladığının uluslararası haber ajanslarına düşmesini değerlendiren Yılbor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, "Biz Türk yatırımcılar olarak ülkemize güveniyoruz. Yaptırım söylentileri ile ülke ekonomimizi hedef alan bu haberler bizleri yolumuzdan çeviremez" dedi.

"Yılbor Boru olarak hedeflerimiz yüksek" diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Biz üretim ve ihracat noktasında hedeflerimizi yüksek tutuyoruz. Pandemi döneminde Avrupa tüm dünyaya kapılarını kapattığı dönemde bile kendimize yeni pazarlar bularak hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ettik. Bu anlamda da önümüzdeki süreçte ülkemizin yatırımcısını koruyacak tedbirler alacağına inancımız tamdır. Hedeflerimiz doğrultusunda üretimimize ara vermeden devam edeceğiz." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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