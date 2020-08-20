Hasan Yıldırım, İbrahim Tatlıses'in "Tek Tek" adlı şarkıya cover yaptı Hasan Yıldırım, İbrahim Tatlıses'in 18 yıl önce seslendirdiği "Tek Tek" adlı şarkıya cover yaptı. Sanatçı, söz ve müziği Ömer Önder Güney'e, düzenlemesi Barış Engürlü'ye ait şarkıya Şile'de klip çekti

Halk müziği ve Fantezi müziğin önde gelen isimlerinden başarılı sanatçı Hasan Yıldırım, 1 yıl aradan sonra 'Tek Tek' adlı single çalışması ile müzikseverlerle buluştu. Engürlü Müzik'ten çıkan single, netd Müzik üzerinden Dijital Platformlar da bugün itibariyle yayınlandı.





Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği "Tek Tek" adlı şarkıya cover yapan Hasan Yıldırım, Yapımcılığını ve Aranjörlüğünü Barış Engürlü'nün yaptığı şarkıya Şile de klip çekti. Yönetmenliğini Alişan Günay Yıldırım'ın yaptığı klipte Hasan Yıldırım'a dört kişilik dans grubu ile model Tuğçe Üzmez eşlik etti. Çekimleri 12 saat süren klip yeni düzenlemesiyle büyük beğeni topladı.

Kaynak: Snob Magazin