Müslüme Yağal, Mersin'in Gürpınar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra evinden 7 kilometre uzakta cansız bir şekilde bulunmuştu. Müslüme'nin ölümü sonrası aile fertleri gözaltına alınırken, dede Hasan Yağal tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı. Hasan Yağal kim?

HASAN YAĞAL KİM?

Sabah'ın haberine göre dede Hasan Yağal'ın DNA'sı Müslüme Yağal ile uyuştu. Dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın Müslüme'nin babası olduğu tespit edildi.

Aile üyelerinin gözaltına alınmasının ardından tutuklanan 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal'ın DNA örneği küçük kız ile uyumlu çıktı. Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.

ABLASININ DA BABASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp kati sonuca ulaşmak için ileri incelemelerini sürerken, dedenin diğer aile üyelerine de cinsel istismarda bulunduğu, Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının da babası olduğu öğrenildi.

BULUNDUĞUNDA ÜZERİNDE KIYAFETİ YOKMUŞ

Müslüme'nin cansız bedenini bulan çoban Ayşe Bacak "Keçi otlatıyordum, köpekler havlayınca peşlerine gittim. O sırada da kızı buldum. Şalvarı, kıyafetleri ve ayakkabıları başka yerdeydi." ifadelerini kullanmıştı. Bacak, Müslüme'nin cansız bedeninin olduğu noktayı göstermiş, yörük kızının kıyafetlerini ve ayakkabılarını az ileride başka bir kayanın üzerinde gördüğünü söylemişti.

ANNE "TECAVÜZE UĞRADIM" DEDİ

Gündeme bomba gibi düşen gelişme sonrası tüm gözlerin çevrildiği Müslüme'nin annesi Sevgi Yağal ise jandarmadaki sorgusunda kayınpederinin tecavüzüne uğradığını öne sürdü.

İNTİHAR EDER DİYE SUSMUŞ

İfadesinde "Kayınpederim bana tecavüz etti" diyen anne Sevgi Yağal, bu gerçeği bugüne kadar kayındeperinin kendisini öldürmesinden korktuğu için açıklayamadığını söyledi.

"NEDEN TUTUKLANDIĞINI BİZ DE BİLMİYORUZ" DEMİŞTİ

Müslüme'nin annesi Selvi Yağal, küçük kızın dedesinin tutuklanmasıyla ilgili soruya "Biz de bilmiyoruz. Jandarma ne dediyse biz onu yaptık. Bırakınca da hayvanlarımızın başına geldik." demişti.

Küçük kızın abisi ise "Siz serbest kaldınız. Dedeniz neden tutuklandı?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı: "Bilmiyorum. Bir anda oldu. Anlamadım… Kaybolduğu gün ailemle hayvanları otlatmaya gitmiştik. Döndüğümüzde kaybolduğunu öğrendik. Dedemin neden tutuklandığını bilmiyorum."

DEDESİ TUTUKLANDI

Küçük kızın ölümü sonrasında bütün aile üyeleri gözaltına alındı. İfadelerine başvurulan aile bireyleri Müslüme'nin cenazesine de katılamadı. 4 gün sonrasında adliyeye sevk edilen aile üyelerinden dede Hasan Yağal tutuklandı. Anne, baba ve diğer kişiler ise serbest bırakıldı.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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