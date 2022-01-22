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Hasan Ünüvar güven tazeledi

Hasan Ünüvar güven tazeledi
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Hasan Ünüvar güven tazeledi.

Seydişehir Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Hasan Ünüvar güven tazeledi.

Taşıyıcılar Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleşen genel kurulda Hasan Ünüvar ve Durmuş Şakacı yarıştı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan kurulu belirlendi, faaliyet raporlarının okundu, Ünüvar üyelere teşekkür etti.

Ünüvar, yapılan seçimde 174 oyla tekrar başkan seçilirken Durmuş Şakacı ise 51 oyda kaldı.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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