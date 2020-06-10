Hasan Şıldak kimdir? Hasan Şıldak nereli kaç yaşında? Burdur valisi Hasan Şıldak nereye atandı? 1969(51) Çanakkale doğumlu devletin birçok önemli pozisyonunda görev alan Vali Hasan Şıldak hakkında tüm merak edilenleri haberimizde sizler için derledik..

HASAN ŞILDAK KİMDİR?

1969 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.İngiltere'de (8) ay süreyle mesleki inceleme-araştırma çalışmalarına katıldı ve dil eğitimi aldı.

2011 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalından Yüksek Lisans derecesi aldı.

HASAN ŞILDAK'IN MESLEKİ HAYATI

1994 yılında Çanakkale Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. Adaylık süresi içinde Denizli-Çardak ve Çanakkale-Eceabat İlçelerinde Kaymakam Vekili olarak görevlendirildi.

83. Dönem Kaymakamlık Kursunu tamamladıktan sonra 1997-2007 yılları arasında sırasıyla Antalya-İbradı ile Kars-Selim Kaymakamlığı, Adıyaman Vali Yardımcılığı ve Denizli-Çal Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2007 yılında Mülkiye Müfettişliğine, 2010 yılında da Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, demokrasiye müdahale eden darbe ve muhtıraların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda görevlendirildi.

Daha sonra iki yıl süreyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu aşamasında kurumsal mevzuatının hazırlanması ve taşra teşkilatının oluşturulması çalışmalarında görev aldı.

2016-2017 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

22 Mayıs 2017 tarihinden itibaren ise Başbakanlık bünyesinde yer alan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu üyesi olarak görev yapmakta iken 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11819 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22 Mayıs 2018 tarihinde Burdur valisi olarak atandı.

10 Haziran 2020 Valiler Kararnamesi ile Balıkesir Valiliğine atanan Şıldak evli ve iki çocuk babasıdır.