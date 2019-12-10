Hasan Sayyıdan: Futsalda ilkleri yapacağımıza inanıyorum
özel açıklamalarda bulundu.
Hasan Sayyıdan, organizasyona 7 ülkenin katıldığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı: "Organizasyona 7 ülke katılıyor. Futsal için iyi bir rakam. Çünkü futsal, dünya görme engelliler tarihinde çok yaygın olmayan bir spor. Ona rağmen 7 ülkenin katılması ve adının da dünya şampiyonası olması çok önemli. Güzel bir organizasyon geçiyor. Diğer ülkeler aldığım duyumlarda, gerek barınma, gerek salon, gerek ulaşım olarak olumlu değerlendirmeler alıyoruz. Hatta kendilerinin ülke delegasyonları teşekkür ettiler. Tabii bu da bizi mutlu ediyor. Spor turizmi açısından bu tür organizasyonların ülke ekonomisine katkı vereceğini düşünüyoruz."