Hasan Ruhani: Trump'ın Yaptırım Kararı En Fazla ABD'yi Etkileyecek

ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırım kararı sonrası ülkede yaşanan ekonomik krizi ve hükümeti protesto etmek için binlerce insan Tahran sokaklarında gösteri yaptı. Ruhani protestolar sonrasında İran Hükümeti'nin durumu idare edebilecek durumda olduğunu söyledi.

Author: euronews-tr

Tags: İran ABD Ambargo Ekonomi Döviz Posted: 26 juni 2018