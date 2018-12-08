Hasan Ruhani: "İran'a Uygulanan Yaptırımlar; Mülteci, Uyuşturucu Akımı, Terör ve Bomba Olarak Size...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD ve Batı'nın yaptırımlarının, İran'ın terörizmle mücadelesinin zayıflamasıyla ortaya çıkacak mülteci ve uyuşturucu akımından bu ülkelerin muaf olmayacağını söyledi.

Ruhani: "İran'a yaptırım uygulayan ülkeleri ikaz ediyorum. Eğer uygulanan yaptırımlar sebebiyle İran'ın uyuşturucu ve terörizmle mücadelesi zaafa uğrarsa; mülteci, uyuşturucu akımı, terörizm ve bombalardan siz müstesna olmayacaksınız" dedi.

Ruhani ABD'nin yaptırımlarını da "ekonomik terörizm" olarak adlandırdı. - TAHRAN