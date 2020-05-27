Hasan Polatkan kimdir? Hasan Polatkan görevi nedir ve nereli? Hasan Polatkan hayatı ve biyografisi! Eski Çalışma ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan! Hasan Polatkan, 27 Mayıs darbesi ile tutuklanan ve idam edilen isimlerden birisidir. Eski Çalışma ve Maliye Bakanı olan Hasan Polatkan hakkında merak edilenleri sizler için haberimizde ele aldık. Hasan Polatkan kimdir? Hasan Polatkan görevi nedir ve nereli? Hasan Polatkan hayatı ve biyografisi!

27 Mayıs darbesi ile Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu ile beraber yassı ada'da yargılanarak idam edilen isimlerden birisi de Hasan Polatkan'dır. Eski bakan Hasan Polatkan'ın hayatı, eğitimi ve siyasi kariyeri merak ediliyor. Hasan Polatkan hakkında merak edilenleri haberimizde kaleme aldık.

HASAN POLATKAN KİMDİR?

Hasan Polatkan (1915, Eskişehir - 16 Eylül 1961, İmralı Adası), Eskişehirli ve Kırım Tatarı kökenli siyasetçi.[1] 1950-60 arasında Adnan Menderes hükûmetlerinde çalışma ve maliye bakanlıkları yapmıştır. 27 Mayıs Darbesi sonrası başlatılan Yassıada Yargılamaları sonrası Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile birlikte idam edildi.

İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. 1936 yılında Siyasal Bilgiler Okulunu (bugün Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) bitirdi. Aynı yıl Ziraat Bankası'nda müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. Üç yıl sonra müfettiş oldu.

DEMOKRAT PARTİ

21 Temmuz 1946'da Demokrat Parti'den (DP) Eskişehir milletvekili seçildi. 14 Mayıs 1950 genel seçimlerinde yeniden Eskişehir milletvekili seçildi ve Adnan Menderes'in 22 Mayıs'ta kurduğu ilk hükûmette çalışma bakanı olarak görev aldı. 14 Aralık'ta maliye bakanlığına getirildi. Daha sonra kurulan dört Menderes hükûmetinde de bu görevi sürüdürdü. Polatkan'ın katkısıyla benimsenen mali politikalar yüksek ve sürekli enflasyona neden oldu. Hızlı büyüme hedefi ön planda olduğundan denk bütçe göz ardı edilerek yatırımlar ertelenmedi. Giderek artan bütçe açıklarının önce dış kaynaklarla karşılanması hedeflendi. Ancak gelişmeler istenilen yönde olmayınca iç kaynaklara dönüldü. 1955 yılından itibaren para arzı hızla arttı. Enflasyonu körükleyen bu uygulamalar sabit ve dar gelirlilerin, asker ve sivil bürokratların tepkisine yol açtı.

27 Mayıs Darbesi'nde (1960) Kütahya'da Menderes'le birlikte tutuklanarak Yassıada'ya gönderildi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, öbür hükûmet üyeleri ve DP milletvekilleriyle birlikte anayasal düzeni bozma ve değiştirmeye kalkışmak suçundan (TCK 146) yargılandı. Yüksek Adalet Divanı'nca Yassıada'da yapılan yargılama sonunda ölüm cezasına çarptırıldı (15 Eylül 1961). Millî Birlik Komitesi (MBK) tarafından onaylanan ceza ertesi gün İmralı Adasında yerine getirildi.

Mezarının uygun bir yere nakledilmesi için 1987'de bir yasa çıkarıldı. 1990'da çıkarılan bir yasa ile de, hüküm giymiş tüm Demokrat Partililerle birlikte itibarı iade edildi. Polatkan, Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu'nun naaşları devlet töreniyle İmralı Adası'ndaki mezarlarından alınarak 17 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da Topkapı'da yaptırılan anıt mezara nakledildi.