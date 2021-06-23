Hasan Mandal kimdir? Hasan Mandal kaç yaşında, nerelidir? Hasan Mandal'ın hayatı ve biyografisi
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Hasan Mandal kimdir? Hasan Mandal kaç yaşında, nerelidir? Hasan Mandal'ın hayatı ve biyografisi

Hasan Mandal kimdir? Hasan Mandal kaç yaşında, nerelidir? Hasan Mandal'ın hayatı ve biyografisi
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TÜBİTAK başkanı ve akademisyen Prof. Dr. Hasan Mandal 12 Ocak 2018'e dek YÖK Başkanvekilliği görevini sürdürmüştür. Peki Hasan Mandal kimdir? Hasan Mandal kaç yaşında, nerelidir? Hasan Mandal'ın hayatı ve biyografisi

Hasan Mandal kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.TÜBİTAK başkanı ve akademisyen Prof. Dr. Hasan Mandal 12 Ocak 2018'e dek YÖK Başkanvekilliği görevini sürdürmüştür. Peki, Hasan Mandal kaç yaşında, nerelidir? Hasan Mandal'ın hayatı ve biyografisi

HASAN MANDAL KİMDİR?

Hasan Mandal, Türk akademisyen ve TÜBİTAK başkanı. 1965 yılında Eskişehir'de doğmuştur. 1987 yılında ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, 1992'de Newcastle Üniversitesi'nden Doktora unvanını almıştır.

1994 yılında Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamış, 1996'da Doçent, 2001'de Profesör unvanını almıştır. Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümünün isminin 2002 yılında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği olarak değişmesi ile 2002-2011 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde akademisyenliğe devam etmiştir. Ayrıca, 2004-2010 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır.

Kendisi Dünya Seramik Akademisi'ne (WAC) üye seçilmiş olup WAC'ın tek Türk üyesidir.

Prof. Mandal, 15 Mart 2011 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi'nden ayrılarak Sabancı Üniversitesi'nde Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü, Ocak 2012-2015 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak da görev yapmıştır.

Üniversitelerarası Kurul kontenjanından YÖK üyeliğine yapılan seçimi 24 Mart 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştır ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlamış, 20 Temmuz 2016'da ise YÖK Başkanvekili olmuştur. 12 Ocak 2018'e dek YÖK Başkanvekilliği görevini sürdürmüştür, aynı tarih itibarıyla Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili'dir ve 22 Şubat 2018 tarihinde TÜBİTAK Başkanlığına atanmıştır.

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Prof. Dr. Hasan MANDAL

Doğum yeri ve tarihi

Eskişehir, 1965

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

ODTÜ, Metalurji Mühendisliği; 1987

Akademik Unvanlar

  • Doktora; Newcastle Üniversitesi; 1992
  • Doçentlik Unvanı; 1996
  • Profesörlük Unvanı; 2001

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

Akademik Görevleri Arasında

  • Anadolu Üniversitesi, Seramik Mühendisliği ile Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölüm Başkanlıkları (1999-2004),
  • Anadolu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı (2004-2010),
  • Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcılığı (2010-2011),
  • Sabancı Üniversitesi, Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü ve Rektör Yardımcılığı (2011-2015).

İdari Görevleri Arasında

  • Türkiye Mühendislik Dekanları Konseyi Genel Sekreterliği (MDK, 2006-2010),
  • Küresel Mühendislik Dekanları Konsey Başkanlığı (GEDC, 2009-2010),
  • Uluslararası Mühendislik Eğitimi Dernekleri Federasyonu (IFEES) 1. Başkan Yardımcılığı (2009-2011),
  • Avrupa Seramik Derneği Başkanlığı (ECerS, 2009-2011),
  • GOSB Teknopark Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2015),
  • İnovent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2015),
  • ÜSİMP (Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu) Başkan Yardımcılığı (2013-2015),
  • TÜBİTAK, Teknoloji Transferi Mekanizmaları Destekleme Grubu (TEMEG) Yürütme Kurulu Üyeliği (2012-2105).
  • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Dünya Seramik Akademisi (WAC) ve Avrupa Akademisi (Academia Europaea) üyesi

Başlıca 5 eseri (kitap)

70'i SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 125'ün üzerinde eser ve ayrıca 6 adet uluslararası kapsamda patent.

Aldığı ödüller (varsa)

TÜBİTAK Bilim Ödülü dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde farklı ödüllere layık görülmüştür.


YÖK Üyeliğine Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi

Üniversitelerarası Kurul kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 25.03.2015 tarihinde YÖK Üyeliğine atanmıştır.

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Hasan Mandal kimdir? Hasan Mandal kaç yaşında, nerelidir? Hasan Mandal'ın hayatı ve biyografisi - Haberler
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