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Hasan Küpeli, Bölgesel Hakem Kurulu üyeliğine atandı

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Hasan Küpeli, Bölgesel Hakem Kurulu üyeliğine atandı

Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Hasan Küpeli, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından, 2. Bölge Bölgesel Hakem Kurulu (BHK) üyeliğine atandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Hasan Küpeli, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından, 2. Bölge Bölgesel Hakem Kurulu (BHK) üyeliğine atandı.

Atamanın hayırlı olması temennisinde bulunan Hasan Küpeli, "Futbol hakemliğinde Kütahya'da ilk kez A Klasman Hakemliğine yükselerek başarıyla temsil ederek, yürüttüğümüz İl Hakem Kurulu Başkanlığı görevimden Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun kararıyla 2. Bölge Bölgesel Hakem Kurulu üyeliğine atanmış bulunmaktayım. Bu atamanın Kütahya hakemliğine, Kütahya futbol camiasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kütahya ilimizden yetişip futbol hakemliğinde önemli yerlerde bulunan birçok isim bulunmaktadır. Bu isimlerin daha da artması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" dedi. - KÜTAHYA

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