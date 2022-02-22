Hasan Köni kimdir? Hasan Köni kitapları! Hasan Köni kaç yaşında ve nereli?

Hasan Köni; Siyaset Bilimcisidir. Politika ile ilgili yorumları dikkat çeken Hasan Köni zaman zaman TV programlarında konuk olarak yer alıyor. Hasan Köni kimdir sorusu siyaset programlarında dikkat çeken açıklamalarıyla gündem olan Hasan Köni hakkında gündem konusu oldu. Peki, Hasan Köni kimdir? Hasan Köni yazıları!Hasan Köni kitapları! Hasan Köni kaç yaşında ve nereli?İşte detaylar haberimizde...

HASAN KÖNİ KİMDİR?

Hasan Köni, 7 Haziran 1946 yılında, İstanbul'da doğmuştur. 74 yaşındaki Köni, Siyaset Bilimcisidir. Lise eğitiminiSen Josef Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. 1976 yılına kadar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Michigan State Üniversitesi'nde Master (Yüksek Lisans), Doktora ve Doktora üstü çalışmalarını yapmıştır. 1982 yılında California Üniversitesi'nde, Santa Cruz Üniversitesi'nde ve 1990-91 yılında Washington John Hopkinks Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak yer almıştır.

Türkiye'ye dönmesinin ardından, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Uluslararası Bölümü'nde Öğretim Üyeliği, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği ve Milli Güvenlik Akademisi'nde Öğretim Üyeliği yapmıştır. Atatürk, Türk Dış ve İç Politikaları üzerine, ulusal ve uluslararası güncel konular üzerine yayınlanmış çok sayıda makale ve kitapları vardır. Şimdilerde, Prof. Dr. Hasan Köni, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesidir.

HASAN KÖNİ KİTAPLARI

Kaos: Batı Hakimiyetinin Çöküşü

Son Küresel Kart Amerikan Turan'ı

Amerika'nın Uluslararası Politikası

Dev Türkiye Cüce Türkiye Tamamı Çözümlü Jeopolitik Test Kitabı!

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