Hasan Kılıç, Samsunspor'da
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Hasan Kılıç, Samsunspor'da

Hasan Kılıç, Samsunspor'da
Demirören Haber Ajansı / Gökhan İçkilli - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, forvet oyuncusu Erald Çinari'nin ardından orta sahada görev yapan Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, forvet oyuncusu Erald Çinari'nin ardından orta sahada görev yapan Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı ekip, Hasan Kılıç ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile 2+1 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır" denildi. Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor'da görev yapan Hasan Kılıç'ın sezon sonunda takımıyla sözleşmesi sona ermişti. Hasan Kılıç, 2014-2017 yılları arasında Samsunspor'da görev yaptıktan sonra sırasıyla Ankaraspor, Yukatel Denizlispor ve Adana Demirspor takımlarında top koşturdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan İçkilli

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