Hasan Kılca, Konya'daki Elazığ ve Malatya derneklerini ziyaret etti

29.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:34

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaşanan deprem nedeniyle Konya'daki Elazığ ve Malatya derneklerine başsağlığı ve geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu.

Kılca, Konya Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Konya Malatyalılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneğine gerçekleştirdiği ziyaretlerinde, depremin ardından hızlı şekilde tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin deprem bölgesindeki vatandaşlar için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Kılca, şunları kaydetti:

"Hamdolsun ki deprem anından itibaren devletimiz, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, milletimizin el ele vermesiyle yaralarımızı sarmak adına çok önemli adımlar attı. Bölüşen, paylaşan, el uzatan necip milletimiz ve devletimiz var olsun. El ele, gönül gönüle olduğumuzda bizden güçlüsü yok. Biz böyle güçlü olduğumuz sürece Allah'ın izniyle bizi kimse yıkamaz."

Kaynak: AA