Hasan Kılca'dan yeni yıl mesajı

31.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:04

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesaj yayımladı.

Kılca, mesajında 2020'nin Türkiye ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Karatay Belediyesi olarak yoğun bir çalışma temposu içinde geçen bir yılı daha geride bıraktıklarını ifade eden Kılca, şunları kaydetti:

"İyi dilek ve umut dolu beklentilerle yeni yıla 'merhaba' diyoruz. Öncelikle, 2020 yılında da bu gayret ve çabamızın artarak devam edeceğini belirtmek isterim. Kapımızı çalan yeni yılın mutlu ve huzurlu bir geleceğe adım atılması yolunda başta ülkemiz Türkiye olmak üzere aynı coğrafyada yaşadığımız komşularımıza ve bütün dünyaya huzur ve istikrar getirmesi en büyük temennimizdir. Dünya tarihinin değiştiği ve yeryüzünde adaletin tecelli ettiği Mekke'nin Fethi'nin 1389'uncu yıl dönümünü de en içten duygularımla kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 2020'nin ilçemiz, şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için güzellikler ve hayırlar getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA