Hasan Kartal: "Kötü değildik, şanssızdık"

01.11.2019 22:52

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray karşısında kötü oynamadıkları, maç içerisinde şanssız olduklarını söyledi.



Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Bugün çocuklar fena oynamadı. Kötü değildik, gayet iyiydi ama şanssızdık. İlk goldeki kendi kalemize atmamız, ikinci golde çocuğun koluna çarpıp penaltı olması. Tabii bu şanssızlıktı ama Galatasaray karşısında gayet iyi bir top oynadığımıza inanıyorum. Bir sıkıntı yok, yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde çok maç var" şeklinde konuştu.



Penaltı pozisyonun sorulması üzerine Başkan Kartal, "Konuyu tam yakından görmedim ama tabii yakından inceleyip öyle karar vermek lazım. Tam bilemiyorum" diye cevap verdi.



Kulüpler Birliği başkanı seçimleri ilgili ise Kartal, "Kulüpler birliğinde halen desteklenecek bir aday yok. Bir aday çıkarsa destekleriz. Seçimlerle ilgili bir erteleme oldu. Herhalde bir başka aday daha çıkar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA