Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Engellilere Yönelik Etkinlik

Hasan Kalyoncu Üniversitesince Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Dünya Engelliler Günü" farkındalık etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, ilk 10 ekonomi içerisinde yer alma arzusu olduğunu anımsatarak, bu hedefte 81 milyonun söyleyecek sözü olduğunu belirtti.

Kalkınma yolculuğunda engelsiz Türkiye inşası talimatıyla çalışmalara başladıklarını anlatan Şahin, bakanlığı döneminden itibaren engellilere yönelik çalışmalara değindi.

Engelliler ile ilgili kavramları değiştirerek işe başladıklarını belirten Şahin, belediye başkanlığı döneminde de Engelliler Daire Başkanlığını kurarak başına engelli birini getirdiklerine dikkat çekti.

Engelli dostu şehir olmak için 4 ana başlık üzerinde çalıştıklarını dile getiren Şahin, otistik merkezi, down kafe kurarak engellilerin hayatına dokunmaya çalıştıklarını kaydetti.

Engelin nasırlaşmış kalpte, akmayan gözyaşında olduğunu ifade eden Şahin, "Bugün Aylan bebekler denizde ölüyorsa onları öldürenler engellidir. Engelli tanımının yeniden tanımlanmasını istiyorum." dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen de Türkiye'de 2005 yılından beri engellilere yönelik yasalarla büyük mesafeler katedildiğini söyledi.

Yasalarla engelli vatandaşların hak ve hürriyetleri konusunda teminat geliştirildiğine dikkat çeken Sözen, "Vatandaşlar arasında ayrımcılık ilkesi ortadan kaldırıldı. Bu yasayla inanılmaz toplumsal duyarlılık, farkındalık alanları ve etkinlikleri gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin YÖK tarafından engelsiz 3 üniversite arasına seçildiğini anımsatan Sözen, ödüllün alınmasında emeği geçen okul hocalarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bilim Sanat Merkezi öğrencileri piyano resitali gerçekleştirirken, GAP Görme Engelliler Okulu Korosu şarkılar seslendirdi.