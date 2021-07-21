Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne TÜMA'dan 'A' notu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne TÜMA'dan 'A' notu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne TÜMA'dan 'A' notu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kısa adı UniAr (uniar.net) olan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından 42 bin 353 üniversite öğrencisinin görüşü alınarak gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2021 yılı raporuna göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) "A" notu alan 10 üniversiteden biri oldu.

Kısa adı UniAr (uniar.net) olan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından 42 bin 353 üniversite öğrencisinin görüşü alınarak gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2021 yılı raporuna göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) "A" notu alan 10 üniversiteden biri oldu.

TÜMA çalışmasında ele alınan Türkiye'deki 198 üniversite arasında "genel memnuniyet" sıralamasında 17'nci sıraya yükselen HKÜ, Türkiye'deki 73 vakıf üniversitesi arasında da 11'inci sırada yer alarak öğrenci memnuniyeti alanındaki iddiasını kanıtladı.

"SONUÇLAR GURUR VERİCİ"

Araştırma sonuçlarının kendileri için gurur verici olduğunu söyleyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Bu sonucun ortaya çıkmasında emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize ve elbette öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Sonuçlar gurur verici. Öğrenci odaklı eğitim-öğretim ve araştırma ekosistemimizin, öğrencilerimizin teveccühüne mazhar olması bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir" dedi.

"PANDEMİ SÜRECİNDE HİBRİT EĞİTİM MODELİMİZ KABUL GÖRDÜ"

Pandemi sürecine çeviklikle yanıt vererek çok kısa bir süre içerisinde "Uzaktan Öğretim" altyapılarını oluşturduklarını belirten Dereli, "Öğrencilerimizin tercihine bırakıp, yüz-yüze ve uzaktan eğitimin harmanlayarak uyguladığımız hibrit eğitim-öğretim ve araştırma modelimiz kabul gördü ve başarılı oldu. Yüz-yüze eğitimden pandemi sürecinde de ödün vermeyen nadir üniversitelerden biri olduk. Aynı şekilde diploma törenlerini pandemi döneminde bile zamanında yapabilen ender üniversitelerden biriydik. Kampüsümüz de hep canlılığını korudu. Bunların, öğrencilerimizin memnuniyetini sağlayan önemli faktörler olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"HKÜ MEZUNLARI İŞ HAYATINA HIZLI GİRİYOR"

HKÜ'nün büyük, modern ve yeşil bir kampüse sahip olduğunun altını çizen Dereli, "HKÜ olarak biz, 'A+ notu ile tescil edilmiş' gerçek bir kampüs üniversitesiyiz. Bugüne kadar 13 bin 483 mezun verdik. Mezunlarımızın büyük bir kısmı okul biter bitmez iş hayatına giriyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin açıklamış olduğu rakamlar da bunu ortaya koyuyor. Üniversitemiz, mezunları en hızlı istihdam edilen ilk 20 üniversite arasında bulunuyor. Bu yıl açtığımız 5 yeni programla birlikte toplam 32 programımıza 1560 öğrencimizin daha HKÜ ailesine katılmasını bekliyoruz. Bu kontenjanlarımızın neredeyse yarısı bursludur. Bölümden bölüme değişmekle birlikte ortalama olarak her 4 kontenjanımızdan 1'i tam bursludur. Bu oranlar ile HKÜ, Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında en yüksek bursluluk oranına sahip 8'inci üniversitedir" dedi.


Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne TÜMA'dan 'A' notu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne TÜMA'dan 'A' notu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne TÜMA'dan 'A' notu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cizre kendisiyle yarışıyor! Türkiye'nin en sıcak günü rekorunu ilerlettiler
Cizre kendisiyle yarışıyor! Türkiye'nin en sıcak günü rekorunu ilerlettiler
Son dakika haberleri: Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi'...
Son dakika haberleri: Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi"...
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' töreninde konuştu: (2)
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" töreninde konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Yener Düm Tek Tek Kadir Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Balotelli Mesut Özil Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne TÜMA'dan 'A' notu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 11:20:23. #1.14#

title