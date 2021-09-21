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Hasan Kalyoncu Üniversitesi 1500'e Yakın Öğrencisine "Hoş Geldiniz!" dedi

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi 1500'e Yakın Öğrencisine

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencileri için yol haritası niteliğinde olan "Oryantasyon 2021-Üniversite Hayatına Giriş Dersi" düzenledi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencileri için yol haritası niteliğinde olan "Oryantasyon 2021-Üniversite Hayatına Giriş Dersi" düzenledi. 3 bin kişilik oturum kapasitesine sahip Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen etkinlikte, 1500'e yakın öğrenci üniversite hayatına adım attı.

Üniversiteye adaptasyonu kolaylaştırmayı hedefleyen etkinlik ile öğrenciler, yeni döneme yüksek motivasyon ile başladı.

"ÖĞRENMENİN VE ÜRETMENİN SINIRI YOKTUR"

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli:

"Üniversitenize ve yeni hayatınıza hoş geldiniz. Eminim ki, her birinizin farklı hedefleri ve hayalleri vardır. Hedeflerinize ve hayallerinize ulaşmanız için her zaman sizinle birlikte yürüyeceğiz, kariyer basamaklarını birer birer çıkarken tüm enerjimiz ile yanınızda olacağız. Güçlü akademik kadromuz, dinamik sosyal ve kültürel altyapımızla, modern ve çevreci kampüsümüzde sizlere hayal ettiğiniz bir üniversite yaşamı sunmak yegane görevimizdir. Varlığınız en önemli motivasyon kaynağımızdır. Öğrenmenin ve üretmenin sınırı yoktur. Hayal gücünüzü özgür bırakın. Zihninizi sağlam, merakınızı diri, girişimci yönünüzü çevik tutun. Buna her zaman ihtiyacınız olacak. Mutluluğunuz ve başarılarınız daim olsun. " ifadeleriyle öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

"HAYAL ETMEKLE BİLİM ARASINDA GÜÇLÜ BİR BAĞ VARDIR"

Oryantasyon 2021 ve Üniversite Hayatına Giriş Programına çevrimiçi olarak katılım sağlayan Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemizde başarılı eğitimin yanında sosyal ve kültürel birikiminizi zenginleştirebilmeniz ve geleceğinizi en iyi şekilde imar edebilmeniz için Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin tüm imkanları sizler için seferber olacaktır. Unutmayın ki Gaziantep'in ve Bölgenin ilk vakıf üniversitesi olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi, siz gençlerin geleceğini hayal eden büyüklerimizin eseridir. Onlar, sizlerin geleceğini hayal ettiği için bu güzel kampüsün içerisinde bulunuyoruz. Hayal etmekle bilim arasında güçlü bir bağ vardır. Ünlü bilim insanı Albert Einstein'in: "Hayal etmek, bilmekten daha önemlidir" sözü, bilimle hayalin ne kadar iç içe olduğunu bizlere aktarıyor. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum. Üniversitenize hoş geldiniz. "

ÜNİVERSİTE YAŞAMINA MİNİ PROVA

"Üniversite Hayatına Giriş" dersinin ilk gününde açılış konuşmalarının ardından: HKÜ'de Öğrenci Olmak ve Kampüs Yaşamı, Öğrenci Dekanlığı Tanıtımı, Kampüste Sağlıklı Yaşam, Pandemi Sürecinde Üniversite Yaşamı ve Akademik Yılmazlık ile Kampüs Turu etkinlikleri yer aldı.

Öğrencilerin bilgi ve donanımlarını zenginleştirmek için düzenlenen ve üç gün sürecek olan programda; Üniversitenin sosyal, kültürel ve fiziksel imkanlarının yanı sıra fakülte ve bölümlerin tanıtımları da yer alacak.

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Haber: Hasan Kalyoncu Üniversitesi 1500'e Yakın Öğrencisine 'Hoş Geldiniz!' dedi - Haberler
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