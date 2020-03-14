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Galatasaray, Hasan Kabze, Spor

Hasan Kabze: Konsantrasyonu üst seviyede olan takım, derbiyi kazanır

"Derbi haftasındaki antrenmanlar, çok çekişmeli ve güzel geçer""Bir maç, bir insanın canından önemli değil""İki takımın forvetlerinin derbilerde atacağı ve kaçıracağı goller, uzun süre hafızalarda kalır""Şampiyonluk için şu anda bir şey söylemek zor"Olgucan KALKAN - Özgür KABAN / İSTANBUL, -...

14.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:14
Hasan Kabze: Konsantrasyonu üst seviyede olan takım, derbiyi kazanır

"Derbi haftasındaki antrenmanlar, çok çekişmeli ve güzel geçer"

"Bir maç, bir insanın canından önemli değil""İki takımın forvetlerinin derbilerde atacağı ve kaçıracağı goller, uzun süre hafızalarda kalır""Şampiyonluk için şu anda bir şey söylemek zor"Olgucan KALKAN - Özgür KABAN/ İSTANBUL, - Eski milli futbolcu Hasan Kabze, yarın oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi ile ilgili olarak, "Galatasaray'ın içeride oynaması önemli ama taraftarla oynaması da önemliydi. İçeride-dışarıda fark etmiyor, taraftar olmadığında anti motivasyon ortaya çıkıyor çünkü hazırlık maçı gibi bir maç oluyor. Konsantrasyonunu üst seviyeye çıkarabilecek ve teknik adamların verdiği direktifleri uygulayacak takım, maçı kazanacaktır" dedi.Bir dönem Galatasaray'da oynayan ve sarı-kırmızılı formayla birçok büyük maçta görev yapan eski milli futbolcu Hasan Kabze, yarın oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu."DERBİ HAFTASINDAKİ ANTRENMANLAR ÇOK ÇEKİŞMELİ VE GÜZEL GEÇER"Koronavirüs tedbirleri kapsamında, derbi mücadelesinin seyircisiz oynanacak olmasının oyuncular üzerinde negatif bir etki yaratacağının altını çizen Hasan Kabze, "Derbiler güzeldir. Oyuncular için de özel karşılaşmalardan bir tanesidir. Derbi haftasındaki antrenmanlar çok çekişmeli ve güzel geçer. Bütün oyuncular oynamak için çaba sarf eder. İlk 11 oyuncuları bellidir ama sonradan oyuna girmek için de büyük bir mücadele olur. Benim futbolculuk anlayışım bu şekildeydi. Galatasaray'ın 9-10 haftalık çok iyi bir çıkışı var. Çok gol atıp, az gol yiyorlar. Beşiktaş'ın da 2-3 haftalık bir çıkış eğilimi var ama ne yapacakları belli olmuyor. Bu Sergen hocadan değil, takımın yapısından kaynaklı. Bazen kazanacakları maçı kaybedebiliyorlar. Onlar 2-3 haftalık periyotta iyiler ama uzun süreli baktığınızda iniş-çıkışı grafikleri devam etti. Galatasaray'ın içeride oynaması önemli ama taraftarla oynaması da önemliydi. İçeride-dışarıda fark etmiyor, taraftar olmadığında anti motivasyon ortaya çıkıyor çünkü hazırlık maçı gibi oluyor. Konsantrasyonunu üst seviyeye çıkarabilecek ve teknik adamların verdiği direktifleri uygulayacak takım, maçı kazanacaktır" diye konuştu."BİR MAÇ, BİR İNSANIN CANINDAN ÖNEMLİ DEĞİL"Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde, Nisan ayının sonuna kadar Türkiye'de spor organizasyonlarının seyircisiz oynanması kararını da değerlendiren Kabze, şunları söyledi: "Bu, her takım için geçerli, sadece Galatasaray için değil. Sonuçta taraftarla oynamayı herkes ister. Ortada bir durum varsa ve herkes için geçerliyse burada ertelenme durumu çıkar ise o başka bir şey. Ligleri erteleyen Avrupa ülkeleri de var. Bir maç, bir insanın canından önemli değil. Taraftarı olması tabii ki de önemli ama sağlık daha da önemli bana göre.""FORVETLERİN DERBİLERDE ATACAĞI VE KAÇIRACAĞI GOLLER, UZUN SÜRE HAFIZALARDA KALIR"Dev derbide takımlarının en önemli kozlarından Burak Yılmaz ve Radamel Falcao'nun performansları için ise Kabze, şöyle dedi: "Burak'ın Türkiye'de geldikten sonraki performansı gerçekten çok iyi. Son dönemlerde belki sakatlıklar yaşadı, döndü ve tam hazır olmadı ama öyle ya da böyle gol atan bir Burak var. Eskisi gibi Burak var mı? Yok ama 10-12 gol atmış bir Burak görüyoruz. Diğer tarafta da aslında Galatasaray'a geldiğinde hazır olmayan ama takıma potansiyel güç verebilecek bir Falcao var. Falcao'nun uyum sorunu ve sakatlığın ardından yapmış olduğu performans, tabii ki de takdire şayan. Bence şu anda yüzde 100 oynamıyor. Bu haliyle bile takıma ciddi katkı sağlayabilen bir oyuncu. Çok önemli bir yetenek. Oyunculuk dönemimde ondan gördüğüm ve öğrendiğim şeyler vardı. İki takımın forvetlerinin bu maçlarda atacağı ya da kaçıracağı goller, uzun yıllar hafızalarda kalıyor. O yüzden forvet oyuncuları her zaman değerlidir.""BEŞİKTAŞ KAYBEDERSE ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAN KOPMUŞ OLACAK"Süper Lig'de yarın oynanacak iki mücadelenin şampiyonluk yarışı açısından çok kritik olduğunu vurgulayan Hasan Kabze, "Galatasaray, Başakşehir, Sivasspor, Trabzonspor'un birlikte yarış içinde olması gerçekten çok güzel bir şey. Bu durum, ligin kalitesini ortaya çıkartıyor. Bir takım olsa diğerleri havlu atar ve sadece Şampiyonlar Ligi ve UEFA için oynamaya başlar. Dört takım şampiyonluk için yarıştığında bu sefer kalite de yükseliyor. Her hafta, final haftası oluyor. Bu haftaki iki karşılaşma da çok önemli. Beşiktaş kaybederse şampiyonluktan bayağı bir kopmuş olacak. Trabzonspor-Başakşehir maçından çıkacak beraberliğin Galatasaray'a büyük faydası olacak. O yüzden, Başakşehir'i tebrik ediyorum. Okan Buruk çok iyi işler yaptı. Kopenhag maçının kazanılması gururumuzu yükseltti. Onlarla gurur duyduk. Şampiyonluk yarışında da başarılar diliyorum. Trabzonspor ise Ünal hocanın kurmuş olduğu şu anda ise Hüseyin hocanın devam ettirdiği bir takım. Aynı sistemin üzerine koyarak devam ediyorlar. Onlar da çok önemli. Lig o kadar karıştı ki aslında herkes şampiyonluğu hak ediyor. Gerçekten sonuna kadar hak eden takım şampiyon olsun" ifadelerini kullandı."ŞAMPİYONLUK İÇİN ŞU ANDA BİR ŞEY SÖYLEMEK ZOR"

Ligde şampiyonluğa dört takımın da yakın olduğunu söyleyen Kabze, "Galatasaray'ın 10 haftalık periyodu gerçekten çok önemli. İnanılmaz bir güç ve birlikteliğin olduğu bir takım haline geldiler. Şu anda bir şey söylemek gerçekten zor. 8-9 hafta var ve herkes şampiyon olabilir. 2-3 hafta üst üste mağlup olan takım yarıştan çıkabilir. O yüzden hak eden kazansın" şeklinde konuştu.


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Kaynak: DHA

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